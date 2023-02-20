كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أنه يمكن للحاج اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة، بشرط تحمله تكاليف الوصول لنقطة التجمع.

وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين: “يمكنكم اختيار مدينة القدوم حسب المدينة المرغوبة، في حال كانت المدينة غير مكان إقامة الحاج، ويلتزم الحاج بتكاليف وسيلة النقل للوصول إلى نقطة التجمع”.

وكانت إحصائية وزارة الحج والعمرة، قد أفادت أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين الذين وصلوا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال موسم العمرة هذا العام بلغ 4,840,764 معتمراً.