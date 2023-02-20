أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها :

1- مساعد مبيعات:

– مكان العمل (جدة، مكة المكرمة).

– مؤهل مناسب (الثانوية العامة فأعلى).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– مهارات خدمة عملاء والتواصل.

2- قائد فريق – السكك الحديدية:

– مكان العمل (المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة).

– مؤهل مناسب.

– التعامل السليم مع الأشخاص وتشغيل السكك الحديدية أو أنظمة النقل الأخرى ذات الصلة.

3- مُراقب الجودة:

– مكان العمل (المدينة المنورة، جدة).

– مؤهل مناسب.

– المعرفة بنظام إدارة سلامة الأغذية (FSMS).

– المعرفة المناسبة بالأنظمة من أجل الحفاظ على معايير النظافة وسلامة الأغذية في الوحدة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .