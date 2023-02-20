أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها :
1- مساعد مبيعات:
– مكان العمل (جدة، مكة المكرمة).
– مؤهل مناسب (الثانوية العامة فأعلى).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– مهارات خدمة عملاء والتواصل.
2- قائد فريق – السكك الحديدية:
– مكان العمل (المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة).
– مؤهل مناسب.
– التعامل السليم مع الأشخاص وتشغيل السكك الحديدية أو أنظمة النقل الأخرى ذات الصلة.
3- مُراقب الجودة:
– مكان العمل (المدينة المنورة، جدة).
– مؤهل مناسب.
– المعرفة بنظام إدارة سلامة الأغذية (FSMS).
– المعرفة المناسبة بالأنظمة من أجل الحفاظ على معايير النظافة وسلامة الأغذية في الوحدة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .
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