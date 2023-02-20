أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة خلال 7 عقود 95 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 160 دولة حول العالم.

وقال الأمير فيصل في حديثه خلال افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث: في ظل الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تستمر المملكة في عطائها الإنساني والتنموي مما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وأضاف: “لدينا الكثير من الزخم الإيجابي في المنطقة، واقتصاد المملكة كان الأسرع نموًا في العالم خلال عام 2022.”

يُذكر أن منتدى الرياض الدولي الإنساني انطلق بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله.