أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن “أوبك+” يتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر؛ حيث اتفقت “أوبك+” التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في أكتوبر على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وصرح وزير الطاقة: “أوبك+ لا يمكن أن تغير قراراتها إلا بعد التأكد من أن إشارات الطلب مستدامة”، مضيفًا: “اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023 لأننا لن نزيد الإنتاج فقط على إشارات مبدئية حول الطلب”.

ومن الجدير بالذكر، أنه رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا.