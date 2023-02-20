أعرب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، عن حزنه واستيائه الشديد من حال بعض الوزراء.

وقال وزير الطاقة، خلال المنتدى السعودي للإعلام: “يحزنني كثيرًا حال بعض الوزراء الذي يرى أنه “القائد المحنك والملهم” ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة”.