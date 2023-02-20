أعرب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، عن حزنه واستيائه الشديد من حال بعض الوزراء.
وقال وزير الطاقة، خلال المنتدى السعودي للإعلام: “يحزنني كثيرًا حال بعض الوزراء الذي يرى أنه “القائد المحنك والملهم” ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة”.
فيديو | وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان: يحزنني كثيرًا حال بعض الوزراء الذي يرى أنه "القائد المحنك والملهم" ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة#المنتدى_السعودي_للإعلام2 #الإخبارية pic.twitter.com/DdbyRqKcK1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
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