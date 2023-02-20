توفى طفل عمره عامين عقب ابتلاعه قطعة فراولة أدت إلى انسداد مجرى الهواء وتوقف عضلة القلب، حيث تمكن فريق طبي من استخراج القطعة، إلا أن الطفل فارق الحياة بسبب مضاعفات الحالة.

واستقبل مستشفى بنها الجامعي في مصر الطفل الذي كان يعاني من “شرقة عنيفة” في قطعة فراولة أدت لانسداد مجرى الهواء تماما، مما أدى لتوقف عضلة القلب. وتم عمل إنعاش للطفل وتحويله للمستشفى لإجراء المنظار لاستخراج قطعة الفراولة.

وتم استخراج قطعة الفراولة وتبين أنها كبيرة الحجم وأنها أدت لانسداد مجرى التنفس تماما، ولذلك لم يتحمل الطفل انقطاع النفس لفترة طويلة وحتى بعد استخراجها بقيت حالته حرجة من طول فترة توقف النفس إلى أن توفاه الله.