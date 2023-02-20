اعتقلت السلطات الأمنية العراقية ، تاجر مخدرات، بعد اشتباك استخدم خلاله المتهم قنابل يدوية؛ ما أدى إلى مقتل رجل أمن.

وخلال محاولة القبض على تاجر المخدرات في بغداد تفاجأ أفراد الأمن باستخدام قنابل يدوية؛ ما أدى إلى مقتل مفوض شرطة وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وأكد بيان صدر عن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية ، أن قوات الأمن تمكنت في النهاية من القبض على تاجر المخدرات وضبط أسلحة وممنوعات كانت بحوزته، كما جرى توقيف متهمين آخرين.