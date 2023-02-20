حظى مقطع فيديو لطفل يبيع الفقع في شمال المملكة بتفاعل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صدقه في التعامل مع زبائنه.

وأظهر الفيديو طفل يفترش بضاعته في أحد الأسواق، حيث قام أحد الزبائن بسؤاله عن حجم الفقع وظن أنه كبير، ليسارع الطفل ببراءة قائلاً : إنه صغير من الأسفل.

فيما سأله الزبون هل البضاعة جديدة، ليخبره الطفل بأنها منذ أمس وقبله، وحدد سعره بـ550.

وعبر الزبون عن إعجابه بصدق الطفل وقال له: عشان صادق سأشتري منك. بعدها طلب الطفل بنفسه أن يفرد البضاعة أمام الزبون فوافق.