أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الإعلام الصادق مرآة الأشخاص لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها.

وقال وزير الطاقة :” مفهوم الانتقاد بين الناس يعتبر “نقصًا” ومعناه الصحيح هو التقييم، تقييم لنشاط ما أو مسؤول ما”.

وأضاف “فإذا تم الأخذ بهذه النظرة الايجابية فأعتقد أن الإعلام إذا مارس هذه الممارسة الايجابية واذا تلقاها المسؤول تلقي إيجابي فإن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي للمنفعة العامة”.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: الإعلام الصادق مرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها#المنتدى_السعودي_للإعلام2 #الإخبارية pic.twitter.com/qyo88760IF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023