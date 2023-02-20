أوضح المستشار النفسي فهد بن مسلم متى يصبح الاحتراق النفسي مشكلة خطيرة تستدعي العلاج .

وقال بن مسلم خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية المُذاع على قناة السعودية:” أن هناك 4 مراحل ليصبح الاحتراق النفسي مشكلة خطيرة وتستدعي العلاج، أولها مرحلة الإنذار التي تكون مصحوبة بالقلق والتوتر “، لافتًا أنه إن لم يتم حل هذه المرحلة سوف يتبعها مرحلة التكيف على الأمر .

وأضاف:” أن مرحلة التكيف إن لم يتم السيطرة عليها سوف يتطور الأمر ليصل إلى مرحلة التكيف على الأمر ومن ثم إلى مرض.

وشدد على ضرورة السيطرة على الضغوط النفسية قبل أن تُسيطر عليك وتتمكن منك وتأخذ من صحتك، مُشيرًا إلى أن التعايش مع الضغوط النفسية قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة تستدعي العلاج.