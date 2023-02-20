وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة على جهودهم لمساعدة ضحايا الزلزال.
وأوضح المشرف العام على حملة مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الرئيس التركي زار المقر الفريق السعودي للإغاثة وقدم شكره لخادم الحرمين،
وأضاف أن الفريق أكد له أنهم مستمرون في تقديم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الزلزال بتركيا.
فيديو | الرئيس التركي يزور مقر الفريق السعودي للإغاثة ويعبر عن شكره لحكومة وشعب المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BnwNQdMkbO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
فيديو | تقديرا لما تقدمه المملكة من خدمات إنسانية..
الرئيس التركي يعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين خلال حديثه مع الفريق السعودي للإغاثة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VXLjoOjqdH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
برغم ما انت فيه من مصيبه ونكبه
لازلت تتعامل بغطرسه وكبرياء مع من قاموا بمساعدتك في مصيبتك
والله انك متعمد لعدم ذكرك وشكرك للامير محمد بن سلمان ولي العهد
وانت تعلم انه في نفس يوم الكارثه قام بالاتصال عليك ومساعدتك بكل شي
لايمكن ان تزرع محبتك في صدر شخص بغيض وكاره لك وبنفس الوقت مجبر للتعامل معك لحاجته لك
هذا الكلام ينطبق عليك يا اردوغان
ياصانع الاحذيه وملمع الجزمه