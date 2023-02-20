وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة على جهودهم لمساعدة ضحايا الزلزال.

وأوضح المشرف العام على حملة مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الرئيس التركي زار المقر الفريق السعودي للإغاثة وقدم شكره لخادم الحرمين،

وأضاف أن الفريق أكد له أنهم مستمرون في تقديم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الزلزال بتركيا.

فيديو | الرئيس التركي يزور مقر الفريق السعودي للإغاثة ويعبر عن شكره لحكومة وشعب المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BnwNQdMkbO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023