قال وزير الإعلام، ماجد القصبي، إنه سيتم إعادة هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك اسمها.

وأضاف، خلال حديثه في المؤتمر السعودي للإعلام2 ، أن المملكة تهدف لصناعة محتوى سعودي، ودعم وتمكين المحتوى المحلي،وإعادة هيكلة الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة تطلق على جهات رقابية وتشريعية ولا يتناسب مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لذا سيتم تغيير اسمها .

وأكد أن المملكة مستهدفة إعلاميا وأخلاقيا، لذلك فأن الهيئة تعد خط الدفاع الأول الذي يتصدى للمحتويات التي تستهدف عادات وتقاليد المملكة.

ونوه بتقدم البث خلال العقود الماضية مستشهدا بذكرياته عن ذلك حيث كان يتابع الراديو في الماضي وبعض البرامج مثل صوت العرب، لافتا إلى أنه في عام 1977 كان في الولايات المتحدة كانت هناك 5 محطات، وبعدها توسع عدد المحطات ثم ظهر الإنترنت.

فيديو | وزير الإعلام د. ماجد القصبي: المملكة مستهدفة إعلاميا وأخلاقيا.. ونحن خط الدفاع الأول لها #المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/MvjM91Zi1S — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023

فيديو | وزير الإعلام د. ماجد القصبي: سنعيد هيكلة هيئة الإذاعة والتلفزيون وسنغير اسمها #المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/8ehOvN99k7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023