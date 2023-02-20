كشفت تقارير صحفية عن موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بشأن إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار للموسم المقبل.

وقالت صحيفة “Relevo” الإسبانية في تقرير لها، اليوم الإثنين: “هناك شيء خاطئ يحدث مع كريم بنزيما، اللاعب الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم لم يؤكد بعد استمراريته، على الرغم من أن فوزه بجائزة الكرة الذهبية يضمن له تجديد العقد لموسم آخر”.

وأضافت: “هناك حديث بالفعل عن عرض مذهل تلقاه اللاعب من أحد الأندية السعودية، وفي ظل عدم اليقين من استمرارية مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كل ذلك يجعله يشك في تجديد عقده”.

وتابع التقرير: “هناك حديث أيضًا على أن الأمر الذي يجري مع بنزيما حاليًّا مشابه بشكل كبير لما حدث مع كريستيانو رونالدو خلال فترته الأخيرة مع ريال مدريد وقبل رحيله عن الفريق، في سن الـ35 ومع ابتعاده عن الفريق لفترات طويلة في ظل الإصابات الكثيرة، إذ يفكر اللاعب في العرض المغري أكثر من أي وقت مضى”.