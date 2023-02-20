وأكد البيت الأبيض أنه تم التخطيط لزيارة بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا قبل شهور بالتعاون بين البنتاغون وجهاز الخدمة السرية، وأنه تم إبلاغ روسيا بموعد زيارة بايدن لكييف قبل ساعات من مغادرته واشنطن.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض نشر جدولا مزيفا لنشاط بايدن اليوم يظهر أنه باق في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أخفى رحلة بايدن إلى كييف عن جدوله وغادر واشنطن بدون سابق إنذار.

وقد نفت إدارة بايدن زيارته لكييف أكثر من مرة قبل الرحلة بسبب مخاوف أمنية.

كشفت نيويورك تايمز أنه استقل القطار صباح اليوم قادماً من حدود بولندا في رحلة استغرقت ساعة.

وجرى التكتم بشأن هذه الزيارة لـ”أسباب أمنية”، وفق مصادر أميركية، إذ غادر بايدن واشنطن دون الإعلان عن الأمر.

ويتنقل الرئيس الأميركي بشكل حصري عبر طائرة “إير فورس وان”، ذات المستوى العالي من التحصين، بيد أن رحلته إلى أوكرانيا، استدعت أن يستقل القطار.

وغادر بايدن واشنطن إلى بولندا، دون الكشف عن الأمر، فيما كان قد خرج مع زوجته لأجل تناول العشاء خارج البيت الأبيض، في خطوة قلما يجري القيام بها.