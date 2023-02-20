كشفت مصادر عن حقيقة اقتراب البرازيلي مارسيلو من الانضمام لنادي النصر، بعدما فسخ تعاقده بشكل رسمي مع أولمبياكوس اليوناني بالتراضي.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي” والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين: “لا توجد محادثات جارية بين النصر ومارسيلو في هذه المرحلة، مستقبله لا يزال مفتوحًا”.

وأضاف: “الظهير الأيسر البرازيلي يبحث الآن عن الخيارات بعد إنهاء عقده مع أولمبياكوس، إنه متاح في صفقة انتقال مجانية”.

وكان اسم مارسيلو ارتبط بالانتقال لصفوف النصر، لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.