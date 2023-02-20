قرر المسؤولون في ثانوية الأمير سعود الفيصل في مكة المكرمة، تكريم أحد الطلاب على طريقة تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022.

ووثق مقطع فيديو لحظة تكريم الطالب بارتدائه “البشت” ومنحه كأس، في مشهد أعاد للأذهان طريقة تتويج ميسي في مونديال قطر.

يذكر أن طريقة تتويج ميسي في كأس العالم لفتت الأنظار حين وشحه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ورئيس الفيفا، بالبشت على المنصة الاحتفالية بملعب لوسيل قبل أن يرفع الكأس ويحتفل مع زملائه.