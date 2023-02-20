قال مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، أنه لا يوجد في الوزارة أي محاباة لأي نادٍ على حساب آخر.

وأضاف، خلال حديثه في المؤتمر السعودي للإعلام 2، أن كل ما يصرف في قطاع الرياضة سيسفر عن نتائج رائعة وفي مكانها الطبيعي.

وحث الإعلاميين على تقديم قطاع الرياضة في المملكة بأفضل صورة عند نقل الأحداث الرياضية، مؤكدة أن استضافة المملكة للأحداث الرياضية وسيلة واضحة لإبراز معالم المملكة، مستشهدا على ذلك بالنسخة الخامسة من رالي داكار.

وأضاف أن رالي داكار شهد مشاركة 800 سائق وملاح ومساعد وفني، مضيفا أن ذلك كشف للعالم الطبيعة التي تتصف بها المملكة والطبيعة الجغرافية والإرث الثقافي الذي تتميز به.

فيديو | مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل د. رجاء الله السلمي: أريد أن أقول بكل وضوح لا يوجد أي محاباة لأي نادٍ على حساب آخر #المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/nRPvzazQ3o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023