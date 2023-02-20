ظهر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مصافحته أحد ضيوف المنتدى السعودي للإعلام.

ورفض وزير الطاقة نهوض الضيف من على كرسيه، وذلك بحضور وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.

ويشارك وزير الطاقة في جلسات وفعاليات المنتدى السعودي للإعلام، الذي انطلق اليوم الإثنين بالعاصمة الرياض.

ويحضر المنتدي في نسخته الثانية أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين.ويشارك في جلسات المنتدى التي تتجاوز أكثر من 60 جلسة، وزراء الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والاستثمار المهندس خالد الفالح، والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.