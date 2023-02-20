انتهت مشادة كلامية بسبب خلاف على موقف للسيارة بمقتل سيدة أمام أطفالها رمياً بالرصاص، وذلك في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” Fox News الأميركية، فقد قُتلت الأم برصاصة أمام أطفالها بعد مشادة كلامية مع شخص آخر في ساحة انتظار السيارات التابعة لسوبر ماركت يوم الثلاثاء الرابع عشر من الشهر الجاري.

والسيدة الضحية وكانت تحمل مواد تموينية في سيارتها بعد أن انتهت لتوها من التسوق في أحد محلات السوبر ماركت، عندما اندلع الخلاف بينها وبين امرأة أخرى، ثم انتهى الأمر بقتلها بالرصاص.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية صورة لمطلقة النار على الأم.