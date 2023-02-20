قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، إن خدمة “وصفتي” تستمر في 1417 مركزاً صحياً، التي حققت الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة رضا مستفيدين تفوق 80%.

وأكد أنه يجري إعادة جدولة تفعيل الخدمة في 711 مركزاً صحياً لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة، مضيفا أن العودة للصيدليات الداخلية سيكون بشكل مؤقت، وفقا لما ذكره في قناة العربية.

ونوه بأن خدمة وصفتي من الخدمات المتميزة التي تسهل وصول الأدوية للمريض بشكل مجاني من أماكن قريبةمنهم، لافتا إلى أن وصفتي قدمت حتى الآن 55 مليون وصفة عبر أكثر من 3 آلاف صيدلية.

#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية د. محمد العبد العالي: نرصد كل ما يجري في الصيدليات ونقوم بمعالجة أي نقص في مخزون الأدوية pic.twitter.com/ILFgfkiIJc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 20, 2023