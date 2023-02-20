اكتشف زوج هندي أن زوجته التي تعرف عليها من خلال موقع للتعارف والزواج مجرد محتالة ومتهمة في جرائم احتيال وسرقة.

وكان «فيمال» قد أحب زوجته «ريتا» بعد تعرف عليها في موقع الزواج، وفي أحد الأيام طلبت منها تقديم شهادة طلاقها من أجل الزواج أدعت أنها لن تستطيع تقديم هذه الورقة، وتم عقد قرانهما.

وبعد 6 أشهر فقط من الزفاف، أخبرت ريتا فيمال أنها اضطرت للذهاب إلى ولاية آسام للتعامل مع بعض قضايا الميراث لكن المحامي الخاص بها اتصل به وطلب منه مساعدة زوجته بدفع كفالة قدرها 100 ألف روبية، واكتشف أن زوجته مجرمة تحمل اتهامات بالاحتيال والسرقة، القتل والترصد.