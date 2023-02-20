قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، إن شركة الدرعية سوف تُطرح للاكتتاب العام.

وأكد أن مستثمرين أجانب مستعدون للاستثمار في الدرعية، كما يوجد اهتمام من قبل شركات أجنبية للاستثمار في قطاعات مختلفة للعمل بالمملكة، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج”في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن تكلفة مشروع الدرعية 63 مليار دولار، على مساحة 14 كم مربع ، لافتا إلى أن السكن في الدرعية سيكون على الطراز النجدي التقليدي، وجميعها مساكن طينية.

الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية: شركة الدرعية سوف تُطرح للاكتتاب العام، وهناك مستثمرين أجانب مستعدون للاستثمار في الدرعية @almodifer@almodifershow#مشروع_الدرعية_في_الصورة pic.twitter.com/WAyIudpRNR — روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 20, 2023

الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية "جيري إنزيريلو": تكلفة مشروع الدرعية 63 مليار دولار، على مساحة 14 كم مربع @almodifer@almodifershow#مشروع_الدرعية_في_الصورة pic.twitter.com/IjtC1YqP8E — روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 20, 2023