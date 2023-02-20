حرص نجم الهلال ميشيل ديلغادو على مؤازرة زملاءه خلال مواجهة شباب الأهلي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

ووثق مقطع فيديو تفاعل وحماس وتشجيع قوي من ميشيل مع الجماهير لزملاءه في الملعب.

وشهدت المباراة تسجيل الهلال ثلاثة أهداف في مرمى شباب أهلي دبي، افتتحها أوديون إيغالو في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ثم سجل الهدف الثاني جانج هيون سو، والثالث سجله فييتو في الدقيقة 79.

وتأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على شباب الأهلي بـ 3 أهداف مقابل هدف سجله عمر خربين.