أوضح استشارية نساء وولادة، الدكتورة سلوى الثقفي، أن البلوغ المبكر، يعتبر شيء نادر ويشكل حالة واحدة بين 5 إلى 10 آلاف حالة.

ولفتت الثقفي إلى أن عدم علاج البلوغ المبكر يسبب أضرار معينة، لكنها ليست أضرار كبيرة.

وقالت: “كأن يصبح طفل بالغ وسط الأطفال من سنه، بالإضافة لقصر القامة الذي قد يصيبهم”، مؤكدة أن الأمر كله يكون نفسيا فقط.