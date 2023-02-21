أوضح استشارية نساء وولادة، الدكتورة سلوى الثقفي، أن البلوغ المبكر، يعتبر شيء نادر ويشكل حالة واحدة بين 5 إلى 10 آلاف حالة.
ولفتت الثقفي إلى أن عدم علاج البلوغ المبكر يسبب أضرار معينة، لكنها ليست أضرار كبيرة.
وقالت: “كأن يصبح طفل بالغ وسط الأطفال من سنه، بالإضافة لقصر القامة الذي قد يصيبهم”، مؤكدة أن الأمر كله يكون نفسيا فقط.
د. سلوى الثقفي – استشارية نساء وولادة: عدم علاج البلوغ المبكر يسبب أضرار معينة .. هذه أبرزها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oYyqZumcQn
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 20, 2023
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