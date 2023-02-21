رئيس تطوير بوابة الدرعية يوضح تكلفة وحجم مساحة المشروع ..فيديو

أزاح الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، الستار عن تكلفة مشروع الدرعية ومساحته.
وقال جيري إنزيريلو: تكلفة المشروع الذي سيتم إنشائه خلال السنوات القادمة تبلغ 63 مليار دولار.
وتابع: عندما وضعنا مخطط المشروع بدأنا ببضعة كيلو مترات، لكن عندما بدأ ولي العهد يفكر في نطاق أوسع، مشيرا: أصبح المشروع أفضل وأضفنا سكن وجامعات ووصلت المساحة إلى 14 كيلو متر مربع.
الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية "جيري إنزيريلو": تكلفة مشروع الدرعية 63 مليار دولار، على مساحة 14 كم مربع @almodifer@almodifershow#مشروع_الدرعية_في_الصورة pic.twitter.com/Us72HBBimf
— في الصورة (@almodifershow) February 20, 2023
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