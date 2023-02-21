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الثلاثاء21 فبراير

رئيس تطوير بوابة الدرعية يوضح تكلفة وحجم مساحة المشروع ..فيديو

منذ 11 ثانية
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رئيس تطوير بوابة الدرعية يوضح تكلفة وحجم مساحة المشروع ..فيديو
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أزاح الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، الستار عن تكلفة مشروع الدرعية ومساحته.

وقال جيري إنزيريلو: تكلفة المشروع الذي سيتم إنشائه خلال السنوات القادمة تبلغ 63 مليار دولار.

وتابع: عندما وضعنا مخطط المشروع بدأنا ببضعة كيلو مترات، لكن عندما بدأ ولي العهد يفكر في نطاق أوسع، مشيرا: أصبح المشروع أفضل وأضفنا سكن وجامعات ووصلت المساحة إلى 14 كيلو متر مربع.

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