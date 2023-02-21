أظهر فيديو لقطات لوصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى ولاية هاتاي التركية للبحث عن المفقودين بعد الزلزال الذي ضرب الولاية قبل ساعات.

وضرب زلزالان جديدان جنوبي تركيا أمس الإثنين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن كالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، بأن الزلزالين بلغت قوتهما 6.4 و5.8 بمقياس ريختر.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إنه وقعت أضرار في بعض المباني بالمنطقة.