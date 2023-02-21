أعلنت بلدية محافظة مرات التابعة لأمانة منطقة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للجنسين عبر منظومة التوظيف (جدارات) واشترطت البلدية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الشروط :

1-أن تكون الدرجة العلمية و التخصص مشمولة في الإعلان.

2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/11هـ الموافق 2023/03/03م، وذلك من خلال الموقع