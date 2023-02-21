أكد متحدث الدفاع المدني محمد الحمادي أن فريق البحث السعودي باشر عمليات البحث عن مفقودين في 3 مواقع جراء زلزال ولاية هاتاي التركية.

وقال الحمادي :” نحن موجودين في موقع ضمن ثلاث مواقع باشرها الفريق السعودي والوصول قبل ساعة إلى انطاكيا جراء الزلزال الأخير”.

وأضاف ” نقوم بالبحث عن مفقودين وأعمال بحث استطلاع في مواقع أخرى، حيث أن كافة التجهيزات من المسح البصري والمجسات والكاميرات جميعها تستخدم في هذا الموقع إضافة إلى المواقع الأخرى في البحث عن المفقودين “.