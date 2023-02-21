وجهت وزارة الصحة نصائح للأسر من أجل الحد من إدمان الأطفال للشاشات والأجهزة الإلكترونية في ظل المخاطر التي تحدث بسبب كثرة التعرض لها.

وقالت الوزارة، أن وجود الأجهزة الإلكترونية بحياة الطفل مهم لتحميل التطبيقات التعليمية والترفيهية الإيجابية، لكن لا بد أن يكون في حدود معينة ومراقبة من الوالدين، كما يجب عدم تحويل التعرض لها إلى مكافأة لهم.

وأكدت أنه توجد حلول بديلة تتمثل في إشغال الطفل بأنشطة تعليمية وحركية مثل الرسم والألعاب التعليمية الذكية، وتنويع الوجبات وتزيينها بالألوان وطريقة التقديم، مع أهمية وجود وعي لدى الوالدين والأهل بضرورة التوازن الرقمي.

وأشارت إلى أنه يجب أيضاً تحويل مفهوم مكافأة الطفل بشكل صحيح؛ مثل مكافأة بنزهة في الحديقة، واجتماع عائلي مع الأطفال الآخرين، وعمل نشاط جماعي كصناعة كعكة أو عمل فن.