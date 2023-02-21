كشفت شركة كي بي إم جي العالمية (KPMG)، عن طرح أكثر من (40) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية / الدبلوم / البكالوريوس فأعلى) في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، قانونية).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مشرف ، تدقيق الجودة.

‏(Supervisor, Audit Quality-SoQM Workstream)

2- مدير مساعد – الضرائب غير المباشرة.

‏(Indirect Tax – Associate Director)

3- مدير الامتثال الضريبي.

‏(Manager, Corporate Tax Compliance and Advisory)

4- محلل أول الضرائب غير المباشرة.

‏(Indirect Tax – Senior Analyst)

5- مشرف الضرائب غير المباشرة.

‏(Indirect Tax – Supervisor)

6- أخصائي النزاع الضريبي.

‏(Specialist, Tax Dispute)

7- مدير الضرائب غير المباشرة.

‏(Indirect Tax – Director)

8- مدير مساعد – الجمارك والضرائب.

‏(Associate Director – Customs & Excise (Tax))

9- مدير مكتب إدارة المشاريع.

‏(PMO Manager)

10- محلل التعلم والتطوير، وغيرهم.

‏(Senior Learning & Development Analys

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .