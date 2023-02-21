كشفت شركة كي بي إم جي العالمية (KPMG)، عن طرح أكثر من (40) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية / الدبلوم / البكالوريوس فأعلى) في عدة تخصصات (إدارية، هندسية، تقنية، قانونية).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مشرف ، تدقيق الجودة.
(Supervisor, Audit Quality-SoQM Workstream)
2- مدير مساعد – الضرائب غير المباشرة.
(Indirect Tax – Associate Director)
3- مدير الامتثال الضريبي.
(Manager, Corporate Tax Compliance and Advisory)
4- محلل أول الضرائب غير المباشرة.
(Indirect Tax – Senior Analyst)
5- مشرف الضرائب غير المباشرة.
(Indirect Tax – Supervisor)
6- أخصائي النزاع الضريبي.
(Specialist, Tax Dispute)
7- مدير الضرائب غير المباشرة.
(Indirect Tax – Director)
8- مدير مساعد – الجمارك والضرائب.
(Associate Director – Customs & Excise (Tax))
9- مدير مكتب إدارة المشاريع.
(PMO Manager)
10- محلل التعلم والتطوير، وغيرهم.
(Senior Learning & Development Analys
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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