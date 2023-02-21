كشفت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كهربائي، ميكانيكي، مشغل آلات/ رافعة (عدد وظيفتين)، فني تكييف، مدير العمليات/ الحفارات، مسؤول السلامة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2023م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الحفر العربية