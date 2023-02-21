فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء المملكة مساء اليوم

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال القمر لشهر شعبان، يرصد بعد غروب الشمس، اليوم الثلاثاء، والانتقال نحو بداية الليل، حيث يشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء المملكة والوطن العربي.

وقالت الفلكية عبر حسابها الرسمي بتويتر :” أن هلال شعبان سيرصد وهو منتظم في خط شبة مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة، باتجاه الأفق الجنوب الغربي.”

وأضافت :” أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى «الإهلال» وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة «المحاق» وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.”