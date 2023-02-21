الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء21 فبراير

فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء المملكة مساء اليوم

منذ 5 دقيقة
0
تابعوا صدي على

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال القمر لشهر شعبان، يرصد بعد غروب الشمس، اليوم الثلاثاء، والانتقال نحو بداية الليل، حيث يشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء المملكة والوطن العربي.

وقالت الفلكية عبر حسابها الرسمي بتويتر :” أن هلال شعبان سيرصد وهو منتظم في خط شبة مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة، باتجاه الأفق الجنوب الغربي.”

وأضافت :” أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وهي منزلة أخرى من منازل القمر  تسمى «الإهلال» وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة «المحاق» وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.”

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

فلكية جدة: هلال شعبان يزين سماء المملكة مساء اليوم

منذ 5 دقيقة
0

فزعة من نوع ثاني

منذ 10 دقيقة
0
999
ربع نهائي أبطال آسيا&#8230; الهلال يواجه فولاذ الإيراني والشباب يلتقي الدحيل

ربع نهائي أبطال آسيا… الهلال يواجه فولاذ الإيراني والشباب يلتقي الدحيل

منذ 16 دقيقة
0
1159
إيقاف 159 متهمًا في قضايا رشوة وغسل الأموال والتزوير

إيقاف 159 متهمًا في قضايا رشوة وغسل الأموال والتزوير

منذ 21 دقيقة
0
12608
&#8220;الإحصاء&#8221;: ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر ديسمبر الماضي

“الإحصاء”: ارتفاع الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر ديسمبر الماضي

منذ 25 دقيقة
0
1110