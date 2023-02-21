كشفت تسريبات حديثة عن تغييرات في جهاز آيفون “آيفون 15” القادم ، والذي يُتوقع الكشف عنه في الخريف القادم.

ووفق التسريبات التي نشرها موقع 9to5Mac التقني؛ فإن “آيفون 15” سيأتي بهيكل أنحف من النماذج السابق، وبحوافّ منحنية أكثر، كما سيتم استبدال الأزرار الجانبية ذات النتوء بأخرى تعمل باللمس.

وسيحتوي الهاتف الجديد على منفذ “يو إس بي- سي” بدلًا من Lightning؛ وفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما سيأتي الهاتف الجديد بدون أزرار نهائيًّا؛ حيث سيتم حذف تلك المستخدمة لإيقاف تشغيل الهاتف والتحكم بالصوت والتقاط صور للشاشة وتفعيل “سيري”،كما ستكون هناك أزرار لمسية بدلاً من الأزرار المادية

وأوضحت التسريبات أن “آيفون 15 برو”، سيحتوي كذلك على زجاج منحنٍ قليلًا حول الحوافّ؛ مما يوجد انتقالًا أكثر سلاسة إلى الإطار.

إلى جانب أن نتوء الكاميرا في الخلف سيصبح أكثر سُمكًا من ذي قبل؛ بسبب ترقية شركة “أبل” لنظام التصوير بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة.

وهناك إطار أرق -الحد الفاصل بين الشاشة والإطار- من أجل تكبير شاشة 6.1 بوصة (بنفس حجم آيفون 14 برو العام الماضي)، فيما سيتم الاحتفاظ بالشق الموجود في الجزء العلوي من الشاشة الذي يخفي الكاميرا الأمامية.