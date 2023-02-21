أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، أن حجم سوق الإعلانات في المملكة بلغ 11 مليار ريال سنوياً.

وقال العبد اللطيف :” عدم حصول بعض المشاهير من أصحاب المحتوى المسيء على ترخيص «موثوق» في مرحلته الأولى، ساهم في الحد من الإعلانات المشبوهة والمضللة”.

وأضاف : «اكتملت المرحلة الأولى من ترخيص «موثوق» في إصدار التراخيص للأفراد، وستكون هنالك مرحلة مستقبلية لتطويره ولجعله أكثر شفافية. وستشارك الهيئة قراراتها المستقبلية مع المستفيدين للوصول لأفضل القرارات، التي ستغطي كافة حاجات المستفيدين من جميع الأطراف المعلنين والمشاهير والجمهور».

وتابع : «تواصلنا مع عدة منصات مثل «Google» و«Twitter» لإيقاف إعلانات الاحتيال المالي وكان هناك تعاون من قبلهم، وقد أعلنت الهيئة أنها ستوجه بعدم السماح لأي منصة من البث داخل المملكة إذا رفضوا التعاون معنا في ضبط المحتوى».