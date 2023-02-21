توفى لاعب فريق نورثهامبتون، لوقا أبراهامز، على طاولة العمليات في المستشفى العام بعد أن اشتكى أولاً من التهاب الحلق ولم يدرك الأطباء أنهم أمام مرض “آكل اللحم”.

وتفصيلاً، شعر الشاب بتوعك الشهر الماضي، وأعطاه طبيبه العام في مركز Penvale الطبي مضادات حيوية لالتهاب اللوزتين، بعد أيام بدأت حالة اللاعب في التدهور، مما دفع والديه لنقله إلى المستشفى في الحال.

ويُشار إلى أنه على الرغم من ذلك، أخرجه الأطباء من المستشفى وعاد إلى المنزل حيث ساءت حالته قبل أن يتوسل والديه الطوارئ بأنه “لم يعد يتحمل الألم” بعد الآن.

والجدير بالذكر أن فحص ما بعد الوفاة أكد أن لوك كان يعاني من تسمم الدم، ومتلازمة لومير – وهو شكل من أشكال العدوى البكتيرية يعرف بالتهاب اللفافة الناخر – وهو مرض آكل اللحم.