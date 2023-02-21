يتميز سوق المملكة بالعديد من طرازات الـ SUV، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تنال تلك الفئة اعجاب الكثير نسبة للعديد من المقاومات، أبرزها المساحة الداخلية الرحبة.

وتعد السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 من أرخص السيارات الرياضية المقدمة من الصانع الصيني داخل سوق المملكة، حيث تقدم عبر عدة فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 66 ألفا و 500 ريال حتى 72 ألف ريال.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يتمكن من انتاج 154 نيوتن/متر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

وجاءت السيارة مجهزة بطرق الحماية الآتية:

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

خاصية المساعدة عند صعود المرتفعات.

فرامل يد كهربائية.

مثبت سرعة.

نظام متابعة ضغط الإطارات.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا لسهولة التحكم، وغيرهم.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

الفئة الأولى بسعر 66,500 ريال.

الفئة الثانية بسعر 67,700 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 70,600 ريال.

الفئة الرابعة بسعر 71,800 ريال.