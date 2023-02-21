أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات، عن صدور قرار تأديبي بإيقاف متعب أبو عرضين لاعب ⁧‫رفع‬⁩ الأثقال البارالمبية بنادي الرياض لذوي الإعاقة لمدة 4 سنوات؛ وذلك لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.

ويُشار إلى أنه تم أخذ عينة من اللاعب وبفحصها تبين وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية؛ وهو الانتهاك 2-1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

ومن جانبه، قامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع، عقدت بتاريخ (2022/12/29م) وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية.

وبناء على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات فقد أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات التالي:

– إيقاف الرياضي/ متعب أبو عرضين لاعب رفع الاثقال للبارالمبية بنادي الرياض عن المشاركة في المنافسات الرياضية 1 داخلياً وخارجياً لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت (2022/12/26 م) استناداً للمادة (2-1) والفقرة (2-1-1) والفقرة (1-12) والفقرة 1-2-1-1) والمادة (1-1) والمادة (10-14) والفقرة (111) والفقرة (10-14-2) من اللائحة .

– حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية استناداً للفقرة (10-14-1).

– عودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي وذلك استناداً للفقرة (10-14-2) من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة؛ علماً بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخ القرار.

والجدير بالذكر أنه تم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لرفع الاثقال البارالمبية بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.