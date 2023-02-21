انقلب حفل زفاف رجل صيني رأسًا على عقب وتحول لكابوس بعد مفاجأة غير متوقعة، إذ اقتحمت الحفل 12 امرأة كانت تربطهن علاقة عاطفية مع العريس.

وأصيب العريس والحضور بذهول كبير في حفل الزفاف بإحدى قرى مقاطعة “يوننان”، حيث فوجئ بضيوف غير متوقعين.

وجاء الحبيبات السابقات للعريس في حفل الزفاف وقد أمسكن بلافتة ضخمة كُتب عليها: “نحن حبيبات تشين سونغ السابقات، وسندمرك اليوم.

وجاء في الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت على نطاق واسع، مجموعة السيدات يتوسطن الحضور بلوحتهن الضخمة لتكون واضحة للجميع، كما يُظهر الفيديو بعض الحضور يسألهن عما يحدث، قبل أن يتواجهن مع سونغ وعروسه.

والجدير بالذكر أن سونغ اعترف بأنه أساء التصرف مع بعض حبيباته في الماضي، لكنه أصبح أكثر نضجا الآن وتغير عن شخصيته السابقة.