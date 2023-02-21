أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُحلل بيانات.

2- باحث علمي أول (مكافحة التداول غير المشروع).

3- مهندس أول (الأمن النووي ومنع الانتشار).

4- باحث علمي (الممارسات الصناعية والعامة).

5- مهندس (الممارسات الصناعية والعامة).

6- أخصائي (مكافحة التداول غير المشروع).

7- أخصائي (منع الانتشار).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع