أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُحلل بيانات.
2- باحث علمي أول (مكافحة التداول غير المشروع).
3- مهندس أول (الأمن النووي ومنع الانتشار).
4- باحث علمي (الممارسات الصناعية والعامة).
5- مهندس (الممارسات الصناعية والعامة).
6- أخصائي (مكافحة التداول غير المشروع).
7- أخصائي (منع الانتشار).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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