ألقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية اليوم الثلاثاء، عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.

وقال بوتين أن الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين، كما دعم الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا وأعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا، محملا الغرب مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا الحرب، مؤكدا علي أنه كلما تزداد إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا يزيد تصميم روسيا على الرد.

ولفت بوتين إلى إن الغرب يسعى إلى تحويل صراع محلي إلى نزاع عالمي، قائلاً “نحن نواجه خطرا وجوديا وسندفع العدوان على حدودنا إلى أبعد مدى” .