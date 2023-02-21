كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية، عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات بمحافظة جدة.

وأوضحت الخطوط الجوية أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي تصميم الجرافيك.
2- عالم بيانات.
3- أخصائي مركز التحكم بالصيانة.
4- طاهي.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– إدارة المشاريع.
– الهندسة الصناعية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– علم البيانات.
– الذكاء الاصطناعي.
– نظم المعلومات، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على بقية الشروط من خلال الموقع .