كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية، عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات بمحافظة جدة.

وأوضحت الخطوط الجوية أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي تصميم الجرافيك.

2- عالم بيانات.

3- أخصائي مركز التحكم بالصيانة.

4- طاهي.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– إدارة المشاريع.

– الهندسة الصناعية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الرياضيات.

– الإحصاء.

– علم البيانات.

– الذكاء الاصطناعي.

– نظم المعلومات، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على بقية الشروط من خلال الموقع .