كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية، عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف التخصصات بمحافظة جدة.
وأوضحت الخطوط الجوية أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائي تصميم الجرافيك.
2- عالم بيانات.
3- أخصائي مركز التحكم بالصيانة.
4- طاهي.
وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– إدارة المشاريع.
– الهندسة الصناعية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– علم البيانات.
– الذكاء الاصطناعي.
– نظم المعلومات، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم والاطلاع على بقية الشروط من خلال الموقع .
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