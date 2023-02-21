تمكن مرور المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي وهو يمارس التفحيط في محافظة حفر الباطن، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.