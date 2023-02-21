أوضح الخبير التقني عامر الخالدي، اليوم الثلاثاء، كيف تحمي نفسك من الاختراق أثناء استخدام الإنترنت.

وقال عامر الخالدي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن أصبح المخترقون اليوم يستطيعون اختراق شريحة الجوال نفسها وأخذ معلومات وبيانات الشخص.

وأكد الخبير التقني أن ذلك الأمر خطير جدًا، لافتًا إلى أن من أحد أسبابها الرئيسية الروابط الغريبة التي يتم تلقيها عبر رسائل واتساب، مطالبًا بعدم الضغط على تلك الروابط أو فتحها، فضلًا عن التطبيقات المحملة التي لا تستخدمها.