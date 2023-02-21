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الثلاثاء21 فبراير

عادل عصام الدين: سالم الدوسري أسطورة من أساطير الهلال (فيديو)

منذ 16 دقيقة
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عادل عصام الدين: سالم الدوسري أسطورة من أساطير الهلال (فيديو)
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أفاد الناقد الرياضي عادل عصام الدين بأن الصينيين اختاروا سالم الدوسري، كأفضل لاعب في آسيا، مؤكدًا على أنه كذلك.

وقال عصام الدين خلال مداخلة على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية:” أن الدوسري لاعب كبير وأسطورة من أساطير الهلال.”

وأضاف:” إذا وضعت أفضل 6 لاعبين في تاريخ الهلال بالتأكيد سالم الدوسري من ضمنهم”، مُشيرًا إلى أنه الآن أفضل مهاجم سعودي، ولكن هناك تقصير من اللاعب نفسه.

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