أعلنت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن أحدث اصداراتها في مجال تصنيع العربات الاختبارية ATV متعددة الاستخدام ذات الطابع العسكري، وذلك ضمن فعايات معرض الدفاع الدولي IDEX 2023 المقام في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وجاءت السيارة بإطارات خفيفة الوزن، ذات نقوش بازر وغائرة تتناسب مع الطرق الوعرة والتضاريس الخاصة بهذا المفهوم، بالإضافة إلى اعتمادها على خلايا الوقود القائمة على الهيدروجين.

وتستمد السيارة كيا ATV، قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 225 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات.

وتتميز السيارة بإطلالة خارجية تتسم بالصرامة، وهي ليست الأولى التي تقدم بها سيارة بهذه المواصفات، حيث قدمت من قبل النسخة LTV والتي تصنف أحد المركبات القياسية التكتيكية للقوات الكورية منذ عام 2016.