أوضح ناصر العودة مدير عام شركة NoB للدعاية والإعلان، أن تجربة استقطاب الشباب السعوديين هي تجربة ثرية وناجحة من ناحية صنع محتوى محلي يصنع الفرق من خلال التجربة والقرب من المجتمع.

وقال العودة :” المؤثرون السعوديون هم شباب جاتهم فرصة ويحتاجون دعم من المجتمع والأسرة وكذلك الجهات الحكومية والمشرعة لأنها أصبحت وظيفة ومصدر رزق”.

وأضاف ” التأثير أصبح وظيفة اليوم تحتاج أن يدعم فيها الشباب، فالمؤثر السعودي يجب أن يُدعم ويُساند من المجتمع بشكل خاص”.