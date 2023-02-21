أكد مدرب الهلال رامون دياز إن مواجهة فولاد الإيراني ستكون صعبة، لكن فريقه يهدف للفوز والتأهل للنهائي.

وقال دياز : “لن تكون مباراة سهلة بل معقدة وصعبة لذلك يتوجب علينا التركيز لأننا نريد الوصول لقبل النهائي. نملك خبرة عالمية لكن يجب احترام الأندية الأخرى ونريد التأهل لقبل النهائي”.

وأضاف : “الهلال فريق كبير للغاية ولا نعاني من أي إرهاق وننافس على كل البطولات وهدفنا الفوز بلقب الدوري المحلي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا. طموحاتنا كبيرة ونملك كل المقومات للتأهل للنهائي”.

وسيخوض الهلال مواجهة قوية أمام فولاد خوزستان الإيراني في دور الثمانية لمنطقة الغرب للبطولة بعد غد الخميس في الدوحة.