محمد الملا: ولي العهد يخاطب العالم أجمع عندما أطلق رؤية المملكة 2030 (فيديو)

قال الإعلامي الكويتي محمد الملا أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما أطلق رؤية 2030 فهو لا يخاطب المنطقة العربية والخليجية فقط، بل يخاطب العالم أجمع.

وأضاف خلال المنتدى السعودي للإعلام ” رؤية ٢٠٣٠ تتكون من ٣ محاور و ٩٦ هدف، هناك من يهاجم هذه الرؤية لكن يجب أن يكون الخطاب الإعلامي من المملكة وكذلك المنطقة الخليجية وأتمنى أن يكون هناك يوماً خطاباً خليجياً موحداً إلى أمتنا العربية ثم إلى العالم لرؤية ٢٠٣٠”

وأضاف ” أطلق قبل أيام المستشفى الافتراضي في المملكة وهذه من رؤية ٢٠٣٠ إلا أنها لم تسوق، وبخصوص هذا الشأن أحمل المسئولية على أصحاب المؤسسات والدول التي مازالت تنظر إلى الإعلام في آخر الصف “.