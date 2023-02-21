أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن نبتة «المورينجا» تُستَخدم في الغذاء والطبخ، لافتة أنه لا توجد أي دراسات علمية تؤكد الادعاءات العلاجية لنبتة المورينجا .

وجاء توضيح الهيئة عقب استفسار أحد المستفيدين عن حقيقة علاج نبتة المورينجا للعديد من الأمراض، وذلك بعد انتشار بعض مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المورينجا تعالج أكثر من 60 مرضًا.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء عبر موقع «تويتر» ردًا على أحد المستفيدين : “تُستخدم نبتة المورينجا في الغذاء وفي الطبخ؛ لاحتوائها على عدة فيتامينات ومعادن، ولكن لا توجد أي دراسات علمية تؤكد الادعاءات العلاجية”

ونصحت الهيئة باستشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي عشبة كون بعض الأعشاب قد تؤثر على الحمل أو الرضاعة .