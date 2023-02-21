كشف رفيع الشهراني وكيل أعمال لاعب الهلال علي البليهي، ملابسات ما حدث بين اللاعب وجماهير شباب أهلي دبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مؤخرًا.

وقال وكيل علي البليهي: “من باب (التنويه) كثر الكلام والتعليق من كثير من الأخوان خصوصاً المنتمين لنادي أهلي دبي بخصوص موكلي علي البليهي بأنه بصق وتلفظ عليهم”.

وأضاف رفيع الشهراني: “اللاعب يقسم ويحلف بالاستحالة بأنه لم يقم بهذا العمل والموضوع أنهم كانوا يشتمون بقولهم “بليهي يا بكاية” فأشار بيده اهدوا شوي فقاموا بشتمه ورمي العلب عليه”.